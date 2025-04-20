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Проблемы образования в условиях современных вызовов обсудят участники Лозинских чтений в ПсковГУ

Международная научно-методическая конференция «Образование в условиях современных вызовов» (XI Лозинские чтения), посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в ПсковГУ 24–25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками мероприятия станут более 100 специалистов в области педагогики из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Пскова и области, а также из Белоруссии. На мероприятии обсудят актуальные вопросы развития образования, включая инклюзивные и педагогические практики, а также воспитание школьников.

На пленарном заседании выступят ведущие учёные и педагоги, среди них – профессор Московского педагогического государственного университета Елена Землянская, профессор Московского психолого-социального университета Лилия Тимофеева, доцент Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Наталья Амасович и почётный работник образования Псковской области Ирина Коноплёва.

Программа чтений включает круглые столы на темы мотивации учащихся, взаимодействия с родителями, перспектив инклюзивного образования, а также открытую лекцию о ценностях начального образования.

Во второй день конференции подведут итоги конкурса «Дефектолог в инклюзивном пространстве современности» и очного этапа конкурса студенческих проектов «Первые шаги в науку».

Напомним, что Лозинские чтения посвящены памяти народного учителя СССР Полины Лозиной, посвятившей педагогике более полувека.

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