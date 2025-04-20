Более миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

18:10, 20 апреля 2025, ПАИ

Более миллиона рублей лишились жители Пскова и Невеля из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, несколько жителей города получили звонки от неизвестных лиц. В частности, под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета», замены счётчиков в квартирах и возможности покупки криптовалюты они ввели собеседников в заблуждение.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства случившегося.