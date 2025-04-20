«Улицы героев»: о подвиге Ивана Черняховского рассказал глава Пскова

21:23, 20 апреля 2025, ПАИ

О подвиге Ивана Черняховского, в чью честь названа одна из улиц Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале в рубрике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Улица в микрорайоне Псковкирпич хранит особое имя – Ивана Денисовича Черняховского. Имя великого полководца, чья жизнь стала олицетворением мужества, верности долгу и любви к Отчизне», – написал Борис Елкин.

Во время Великой Отечественной войны Черняховский командовал танковым корпусом на Воронежском фронте, затем возглавил 60-ю армию, а с 1944 года – 3-й Белорусский фронт. Войска под командованием Ивана Черняховского освободили множество городов, включая Воронеж, Курск, Минск, Вильнюс, Каунас и другие, подчеркнул глава Пскова.

Осенью 1944 года Иван Черняховский возглавил самостоятельную Гумбиннен-Гольдапскую операцию, а зимой 1945 года – Восточно-Прусскую операцию, в результате которой советские войска достигли Кёнигсберга и окружили восточно-прусскую группировку немецких войск.

«Трагедия произошла 18 февраля 1945 года, когда Черняховский получил смертельное ранение на окраине города Мельзака (ныне Польша) и в тот же день ушёл из жизни. Столица отдала 33 салюта в честь достижений выдающегося военачальника. 34-й залп оказался последним, но Иван Денисович его уже не услышал», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что новую рубрику в честь 80-летия Победы Борис Елкин запустил 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.