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Общество

День главного бухгалтера отмечают в России

День главного бухгалтера отмечают в России сегодня, 21 апреля. Праздник учредила редакция специализированного журнала «Главбух» несколько лет назад, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Цель этого праздника – напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчёты не формируются сами собой: за ними следят главные бухгалтеры.

Дата празднования Дня главбуха, по словам организаторов, выбрана не случайно. «Во-первых, конец апреля – как раз то самое время, когда бухгалтер может немного расслабиться перед длинными майскими выходными», – отмечают они. Ну а во-вторых, именно в этот день, 21 апреля, в 1994 году был опубликован первый номер журнала «Главбух».

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