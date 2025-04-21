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Общество

Более 20 тонн молдавских яблок не пропустили через госграницу в Псковской области

20,5 тонны молдавских яблок не пропустили через российско-латвийскую границу в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспектор ведомства установил, что в фитосанитарном сертификате на фрукты отсутствовала информация о месте производства подкарантинной продукции.

Ввоз 20,5 тонны яблок на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.

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