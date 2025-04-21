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Общество

Более 20 тонн санкционной рыбы сожгли в Псковской области

Более 20 тонн санкционной рыбы не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партию мороженой рыбы везли из Белоруссии в Москву. В Псковской области инспектор Россельхознадзора при участии сотрудников Псковской таможни на складе временного хранения провёл ветеринарно-санитарный досмотр с полной выгрузкой подконтрольной продукции.

По результатам досмотра установили, что в грузовом отсеке транспорта перевозилось более 20 тонн австралийской сериолеллы, произведённой предприятием Новой Зеландии, в отношении которой введены специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности России.

Запрещённую к ввозу в Россию продукцию изъяли и сожгли, уточнили в пресс-службе.

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