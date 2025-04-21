Борис Елкин поздравил псковичей с Днём местного самоуправления

09:59, 21 апреля 2025, ПАИ

С Днём местного самоуправления поздравил жителей Пскова глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех профессионалов, чьи сердца служат родному краю.

Работа муниципального служащего, по словам Бориса Елкина, требует терпения, полной отдачи и готовности решать самые сложные задачи.

«За каждым принятым решением, выполненным проектом и реализованным мероприятием стоит огромная ответственность и напряжённая работа», – подчеркнул он.

Кроме того, глава Пскова поблагодарил коллег за преданность делу, добросовестную службу и личный вклад в процветание города. Также он пожелал им вдохновения, здоровья, радости и новых свершений на пути к развитию Пскова.