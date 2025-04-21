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Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём местного самоуправления

С Днём местного самоуправления поздравил жителей Пскова глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех профессионалов, чьи сердца служат родному краю.

Работа муниципального служащего, по словам Бориса Елкина, требует терпения, полной отдачи и готовности решать самые сложные задачи.

«За каждым принятым решением, выполненным проектом и реализованным мероприятием стоит огромная ответственность и напряжённая работа», – подчеркнул он.

Кроме того, глава Пскова поблагодарил коллег за преданность делу, добросовестную службу и личный вклад в процветание города. Также он пожелал им вдохновения, здоровья, радости и новых свершений на пути к развитию Пскова.

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