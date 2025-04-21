День местного самоуправления отмечают в России

07:04, 21 апреля 2025, ПАИ

День местного самоуправления отмечают в России сегодня, 21 апреля. Дата установлена указом президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года и отмечается с 2013 года в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества, пишет calend.ru.

Дата выбрана не случайно – в этот день (по старому стилю) в 1785 году была издана Жалованная грамота городам, которую подписала Екатерина II. Документ положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Он состоял из манифеста, 16 разделов и 178 статей. При подготовке грамоты использовали материалы уложенной комиссии, Учреждение для управления губернией, Устав благочиния, Цеховой устав, а также образцы зарубежных документов – прусский Ремесленный устав и шведский Цеховой устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного самоуправления продолжилось при Александре II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправления оказалась забытой вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ 1993 года закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжаются и по сей день.

В 2024 году указом президента РФ было установлено новое почётное звание – «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», которое в том же году было впервые присвоено лучшим работникам этой сферы именно накануне Дня местного самоуправления.

Напомним, что в пятницу, 18 апреля, в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления. В Большом концертном зале Псковской областной филармонии собралось множество представителей муниципального сообщества со всего региона – главы муниципальных округов, депутаты, муниципальные служащие, представители ТОС, ветераны органов МСУ. Участников церемонии с предстоящим профессиональным праздником поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Совета муниципальных образований Псковской области, глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. После этого они вручили награды особо отличившимся в своей трудовой деятельности представителям муниципального сообщества региона. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.