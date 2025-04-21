Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» открылась в Изборском музее
Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» открылась в Изборском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Орнитофауна Изборско-Мальской долины насчитывает 132 вида, среди которых встречаются занесённые и в Красную книгу России, и в Международную беркут, орлан-белохвост, скопа.
По информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ, среди позвоночных, занесённых в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу: 127 видов, 122 из которых живут на особо охраняемых природных территориях.
Узнать больше интересной информации о некоторых пернатых обитателях долины можно на веранде музейного кафе «Блинная». Вход свободный.
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