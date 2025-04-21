Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сирена может звучать в Великих Луках на протяжении недели

Сирену могут слышать жители Великих Лук на протяжении недели, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

С 21 по 30 апреля будет проводиться настройка оборудования с кратковременным включением электросирен в отдельных микрорайонах Великих Лук.

Настройка проводится в рамках модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

Граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 апреля 2025

Александр Котов: В Псковской области задан вектор на укрепление престижа муниципальной службы
21 апреля 2025

Как обезопасить себя от необоснованных трат ребёнка, у которого есть банковская карта, объяснил экономист
21 апреля 2025

Сирена может звучать в Великих Луках на протяжении недели
21 апреля 2025

Эксперт: Ребёнок может получить личную банковскую карту уже в шесть лет
21 апреля 2025

С какого возраста ребёнок может завести личную банковскую карту, рассказал Александр Иванов
21 апреля 2025

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошли депутаты и аппарат Псковского областного Собрания
21 апреля 2025

Дмитрий Чернышенко: В этом году более 40,5 тысячи лагерей отдыха должны принять порядка шести миллионов школьников
21 апреля 2025

О тонкостях оформления детских банковских карт поговорят на «Серебряном дожде»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...