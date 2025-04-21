Сирена может звучать в Великих Луках на протяжении недели
Сирену могут слышать жители Великих Лук на протяжении недели, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
С 21 по 30 апреля будет проводиться настройка оборудования с кратковременным включением электросирен в отдельных микрорайонах Великих Лук.
Настройка проводится в рамках модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.
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