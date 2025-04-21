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Общество

Школьница из Новоржевского округа вышла в финал конкурса «История местного самоуправления моего края»

Ученица четвёртого класса Жадрицкой школы Новоржевского муниципального округа Ксения Заплитная в видеоролике «Если бы я стала главой муниципального образования» рассказала о своём взгляде на работу руководителя, пишет газета «Земля Новоржевская» со ссылкой на отдел образования администрации округа.

Фото: отдел образования администрации Новоржевского округа

Видеоролик был представлен на Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края» и вышел в финал.

На очном этапе, который проходил на площадке Государственного университета управления в Москве, Ксения Заплитная защитила свой проект и ответила на вопросы экспертной комиссии.

Награждение участников состоялось в Колонном зале Дома Союзов, на сцену которого поднялась и Ксения Заплитная. Вместе со многими ребятами она получила поощрительные призы.

«Отметим, путевку в Артек девочка пока не выиграла, но готова вновь пробовать свои силы в конкурсах», – написали в газете.

Поездка состоялась благодаря поддержке главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой и директора Новоржевской средней школы Валентины Меркуловой, уточнили в газете.

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