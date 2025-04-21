Торжественная церемония заключительного этапа ВсОШ по литературе прошла в Пскове

20:32, 21 апреля 2025, ПАИ

Торжественная церемония заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе прошла в Псковской областной филармонии сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году мероприятие собрало 389 старшеклассников из 87 регионов страны, включая федеральную территорию «Сириус», 113 руководителей команд и сопровождающих. Псковскую область на олимпиаде представляет девятиклассник из Пскова Александр Никитин.

В видеоприветствии к участникам заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова отметила, что Всероссийская олимпиада школьников ежегодно объединяет миллионы обучающихся из всех регионов России, а в этом году в финал приглашено более девяти тысяч школьников.

Участников олимпиады поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Позвольте мне от имени губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, от имени нашего правительства поприветствовать вас, поблагодарить вас за труд, мужество, удачу, которые позволили вам выйти в финал. Хочу выразить признательность Министерству просвещения Российской Федерации за оказанное нам доверие. Уверяю вас: всё пройдёт замечательно и вы уже победители, потому что сидите в этом зале, потому что приехали соревноваться с великими литераторами будущего в нашей стране! Я вам желаю успеха, удачи и воспользоваться напутственными словами замечательного писателя, нашего земляка: «Бороться и искать, найти и не сдаваться», – обратилась к присутствующим Вера Емельянова.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев подчеркнул, что ребят ждёт увлекательная программа: мастер-классы, задания, экскурсии по городу, по уникальным местам Псковской области.

«На набережной реки Великой есть надпись «Россия начинается здесь». На самом деле так и есть. Псков – город с огромной историей. Надеюсь, наш регион останется в ваших сердцах, в вашей памяти на долгие годы», – заключил Сергей Николаев.

В роли председателя жюри выступила ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, доктор филологических наук, доцент Татьяна Игошева.

В течение недели школьников ждут задания в трёх турах – аналитическом и творческом, которые проходят в письменной форме, а также в устном. На прохождение каждого тура выделяется отдельный день. Аналитический тур состоится 22 апреля, творческий – 23 апреля. На 25 апреля запланировано проведение третьего, устного тура, направленного на демонстрацию школьниками своих знаний в форме выступления.

В церемонии открытия приняли участие танцевальные и хоровые коллективы региона, а также рок-группа «Отцы и дети», в состав которой входят преподаватели и студенты Псковского государственного университета.

Для участников олимпиады будут организованы образовательные программы, мастер-классы, лекции, творческие мероприятия. Кроме того, программой запланировано проведение экскурсии «Псков – город воинской славы», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также участники познакомятся с историей и культурным наследием Псковской земли, побывав в Изборске, Печорах, Пушкинском заповеднике.

Торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе состоится 27 апреля.

Добавим, ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимает участие около семи миллионов ребят из всех регионов России. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призёров олимпиады, действующие четыре года, дают право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю. В текущем учебном году количество участий в региональном этапе олимпиады составило более 185 тысяч.

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд страны для участия в международных олимпиадах.