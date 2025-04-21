Псковские школьники стали участниками профильной смены «Биосфера»

21:28, 21 апреля 2025, ПАИ

В региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» завершилась профильная смена «Биосфера». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На протяжении всего периода обучения школьники 5-7 классов осваивали теоретический материал, в ходе практических занятий научились работать с биологическими приборами, узнали много нового о животном и растительном мире, а также подготовили исследовательские проекты на различные темы.

"Занятия по биологии развили у детей интерес к науке, позволили ученикам понять основы живого мира, изучив различные уровни организации биологических систем — от клеток до экосистем, осознать важность охраны окружающей среды, как функционируют живые организмы, как они взаимодействуют, как поддерживается жизнь на планете", – отметили специалисты.

В течение недели ребята посетили Псковский музей-заповедник и Псковский эколого-биологический центр. Участники смены увидели аквариумный зал, террариумную зону с земноводными, пресмыкающимися и беспозвоночными, побывали в зале с птицами и млекопитающими. Тематическая экскурсия оказалась очень познавательной и интересной, ребята задавали вопросы и сделали яркие фотографии для своих проектов.

Для учащихся подготовили экологический урок, в ходе которого школьники узнали о видах и правилах опасных отходов, методах их переработки и о значении правильного обращения с отходами для окружающей среды. Ребята активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились своими мыслями на тему экологии.

Также школьники получили реальный опыт выращивания растений от семян до первых ростков. "В начале смены ребята посадили семена микрозелени и цветковые растения, наблюдали за их ростом и развитием, поливали, а после окончания смены школьники взяли проросшие семена и будут выращивать уже у себя дома. Школьники научились ухаживать за растениями, понимать их потребности в поливе и свете", – отметили организаторы профильной смены «Биосфера».

Ранее сообщалось, что торжественная церемония заключительного этапа ВсОШ по литературе прошла в Пскове.