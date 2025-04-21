Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае

23:25, 21 апреля 2025, ПАИ

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!», посвящённый творчеству поэтов-фронтовиков – от Великой Отечественной войны до СВО, пройдёт в Великих Луках 2 и 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В этом году фестиваль начнёт свою работу в Великих Луках. На мероприятие приедут поэты, писатели, певцы, творческие коллективы со всей России и стран СНГ. Ожидаются гости из Луганска, Донецка, Горловки, Краснодона, Твери, Вязников, Санкт-Петербурга, Москвы и из Белоруссии.

В первый день фестиваля, 2 мая, в городе Великие Луки состоится ряд мероприятий, в частности финальные чтения конкурса чтецов «Победное слово над Ловатью». Мероприятие пройдёт в детской музыкальной школе № 1 имени М. П. Мусоргского. Начало – в 17:00.

Также в этот день в 14:00 в актовом зале администрации Великолукского района состоится круглый стол с участием литературоведов и поэтов из разных регионов. Темой обсуждения станет «Военная поэзия как часть победной истории России».

Второй день фестиваля пройдёт в деревне Борки Великолукского района. Традиционно он начнётся с литии у могилы «Скорбящая». Начало – в 10:30.

Далее в 11:00 начнётся праздничная программа, в рамках которой будут работать различные выставки, посвящённые мужеству и героизму русского народа. Среди них — выставка петербургского музея «А музы не молчали».

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