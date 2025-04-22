Умер скульптор Зураб Церетели
Умер художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на помощника художника.
Ему был 91 год. Зураб Церетели скончался сегодня, 22 апреля, в половину второго ночи.
Автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Как скульптор создал множество монументов, в том числе «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе и другие.
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