Умер скульптор Зураб Церетели

08:47, 22 апреля 2025, ПАИ

Умер художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на помощника художника.

Ему был 91 год. Зураб Церетели скончался сегодня, 22 апреля, в половину второго ночи.

Автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Как скульптор создал множество монументов, в том числе «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе и другие.