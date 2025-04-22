Поддержка из Пскова: очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО

Очередной гуманитарный груз отправили из Пскова в зону СВО во вторник, 22 апреля. Груз предназначен для военнослужащих 76-й Псковской дивизии и 4-й танковой Кантемировской дивизии. В посылках находятся предметы личной гигиены, продукты, одежда и строительные материалы – гвозди, саморезы, газовые горелки, лопаты и другие инструменты для возведения оборонительных сооружений. За погрузкой наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.