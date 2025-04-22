Более 400 килограммов гумпомощи собрали псковичи для военнослужащих

17:46, 22 апреля 2025, ПАИ

Более 400 килограммов гумпомощи собрали псковичи для военнослужащих. Отправка груза состоялась сегодня, 22 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы сегодня отправляем гуманитарный груз в две дивизии: 76-я наша дивизия и танковая Кантемировская дивизия. В посылках находится продуктовая помощь, предметы личной гигиены, одежда и строительные материалы – лопаты, товары, гвозди, саморезы, газовые горелки и другие инструменты для возведения оборонительных сооружений», – рассказала ведущий специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алина Корныльева.

Она отметила, что нередко сами подразделения, дивизии обращаются за помощью с какими-то определенными вопросами, также есть общий список необходимых товаров. Отправка гуманитарного груза осуществляется по мере его формирования.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















На постоянной основе в сборе гуманитарного груза принимают участие псковские предприятия, школы, университеты, колледжи и жители региона.

Региональный штаб «Мы вместе» продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества vk.com/dobro_60.