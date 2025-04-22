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Общество

На небе появится «улыбающийся смайлик»: Луна, Венера и Сатурн образуют уникальную фигуру

Редкое астрономическое явление, когда Луна, Венера и Сатурн выстроятся на небе в форме «улыбающегося смайлика», ждёт жителей России и всего мира в ночь на 25 апреля 2025 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Independent.

«Улыбка» на небе продержится всего около часа, и наблюдать её лучше всего за несколько минут до восхода Солнца. Для этого нужно найти открытое место с хорошим обзором восточного горизонта, чтобы дома и деревья не загораживали вид.

Венера будет играть роль верхнего «глаза», Сатурн – нижнего, а тонкий серп Луны станет «улыбкой».

По прогнозам астрономов, при благоприятных условиях к этой композиции может присоединиться и Меркурий. Венера в эту ночь достигнет максимальной яркости и будет сиять с величиной –4,4. Следующего такого блеска планета достигнет только в сентябре 2026 года.

Напомним, что частное солнечное затмение жители Псковской области наблюдали в конце марта, подробнее читайте здесь.

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