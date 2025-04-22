Объявлен старт второго модуля тестирования участников программы «Герои земли Псковской»

21:16, 22 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области стартовал второй модуль этапа тестирования участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Об этом сообщила директор Корпоративной академии правительства области Ирина Иванова в рамках оргкомитета программы. Заседание провела первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова сегодня, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Тестирование участников программы продлится 72 часа и завершится в пятницу, 25 апреля, в 12:00 часов. Выполнять задания будут участники спецоперации, зарегистрировавшиеся в программе «Герои земли Псковской» и по каким-либо причинам не участвовавшие ранее. Тестирование доступно в личном кабинете участника на платформе регионального партнёра – АНО «Россия – страна возможностей».

Директор Корпоративной академии правительства области Ирина Иванова сообщила, что участники программы были лично проинформированы о необходимости пройти тестирование. Она также уточнила, что для действующих военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, тестирование будет организовано индивидуально и в определённые сроки.

В настоящее время разрабатывается график проведения собеседований с участниками программы. Представители правительства Псковской области и сертифицированные специалисты будут проводить собеседования с военнослужащими и ветеранами спецоперации.

Список участников обучения будет утверждён к 1 июля.

Напомним, что 31 марта завершился приём заявок для участия в программе. 40 % человек, подавших заявки, – это действующие военнослужащие, более 30 человек имеют один и более орденов Мужества.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.