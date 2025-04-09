Продолжается оценка анкет заявителей программы «Герои земли Псковской» – Ирина Иванова

16:35, 09 апреля 2025, ПАИ

Продолжается оценка анкет заявителей кадровой программы «Герои земли Псковской», сообщила в интервью ЦУР Псковской области директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Она напомнила, что тестирование участников прошло с 1 по 4 апреля. Для тех участников кадровой программы, которые находятся в зоне СВО, будут отдельные сроки и даты для прохождения тестирования.

«Сейчас у нас параллельно проходит анализ анкет. Методика – президентской академии, где нет никакого человеческого фактора, есть только чёткие цифры, где по каждому элементу анкеты выставляется определённое количество баллов», – отметила Ирина Иванова.

«К 1 мая с этими результатами выходим на этап собеседований, в котором примут участие как представители правительства Псковской области, так и сертифицированные эксперты. В рамках собеседования мы будем опираться на эссе заявителей», – сообщила Ирина Иванова.

Ранее в рамках программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» Ирина Иванова подробно рассказала о кадровой программе «Герои земли Псковской», в частности, сообщив, что число заявок составило более 300, 40 % из которых – от участников СВО.

31 марта завершился приём заявок для участия в программе, всего поступило более 300 заявлений. Заявители прошли этап тестирования. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.