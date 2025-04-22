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Общество

В российский прокат с 24 апреля выйдет анимационный фильм о Пушкине в Михайловском

Полнометражный анимационный фильм «Ай да Пушкин!» выйдет в российский прокат с 24 апреля, сообщается в Официальном канале Псковской области.

Сюжет фильма расскажет о годах молодого поэта, проведенных в ссылке в Михайловском.

Отметим, художник-постановщик фильма – член Союза художников и Союза театральных деятелей России Игорь Шаймарданов. Он работал в Псковском академическом театре художником-постановщиком, неоднократно был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском.

Премьера фильма уже состоялась в Москве.

Ранее сообщалось, что государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках апрельской всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Минкультом, проведёт специальные экскурсии для участников СВО и членов их семей.

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