Пушкинский заповедник организует бесплатные экскурсии для участников СВО и их семей

15:53, 17 апреля 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках апрельской всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Минкультом, проведёт специальные экскурсии для участников СВО и членов их семей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Это будут экскурсии по не имеющему аналогов в Псковской области интерактивному пространству «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» и по новой выставке «Графика Валентина Васильева» — к 85-летию художника, основателя региональной школы графики.

В «Михайловском» напомнили, что эти экспозиции развёрнуты в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Гостей там ждут 19, 24 и 25 апреля к 15:00.

«Музейные недели» в федеральных музеях страны проводят регулярно. «Однако участники СВО и члены их семей всегда, а не только в рамках подобных акций, имеют право на бесплатное посещение всех объектов и программ Пушкинского заповедника», — отметили в музее-заповеднике «Михайловское».

Бесплатные билеты на экскурсии, выставки и программы можно получить в кассах музеев-усадеб и Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы, подтверждающие родство.