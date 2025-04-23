Роспотребнадзор выявил бензол в кремах, продающихся на маркетплейсе

11:02, 23 апреля 2025, ПАИ

Опасный канцероген – бензол, способный вызывать рак, обнаружили в кремах Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, реализуемых на маркетплейсе Wildberries. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный ответ Роспотребнадзора на обращение председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергея Леонова.

Депутат направил в марте 2025 года запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить информацию о наличии бензола в кремах La Roche-Posay, которые продолжают продаваться в российских аптеках, косметических магазинах и на онлайн-платформах. По результатам проверки образец крема Effaclar Duo+M, приобретённый через сайт Wildberries, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции и содержит бензол.

При этом крем той же марки, закупленный через другой интернет-ресурс – «ЕАптека», не содержит бензол и соответствует всем нормативам, отметили в Роспотребнадзоре. Это указывает на возможные различия в поставках и контроле качества продукции на разных площадках.

Ведомство направило официальное письмо в Wildberries с требованием принять меры и не допускать к продаже опасную продукцию. Кроме того, Роспотребнадзор проводит мониторинг реализации косметики на различных маркетплейсах и передал информацию в столичную прокуратуру для рассмотрения вопроса о проведении контрольных мероприятий.