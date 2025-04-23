Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роспотребнадзор выявил бензол в кремах, продающихся на маркетплейсе

Опасный канцероген – бензол, способный вызывать рак, обнаружили в кремах Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, реализуемых на маркетплейсе Wildberries. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный ответ Роспотребнадзора на обращение председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергея Леонова.

Депутат направил в марте 2025 года запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить информацию о наличии бензола в кремах La Roche-Posay, которые продолжают продаваться в российских аптеках, косметических магазинах и на онлайн-платформах. По результатам проверки образец крема Effaclar Duo+M, приобретённый через сайт Wildberries, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции и содержит бензол.

При этом крем той же марки, закупленный через другой интернет-ресурс – «ЕАптека», не содержит бензол и соответствует всем нормативам, отметили в Роспотребнадзоре. Это указывает на возможные различия в поставках и контроле качества продукции на разных площадках.

Ведомство направило официальное письмо в Wildberries с требованием принять меры и не допускать к продаже опасную продукцию. Кроме того, Роспотребнадзор проводит мониторинг реализации косметики на различных маркетплейсах и передал информацию в столичную прокуратуру для рассмотрения вопроса о проведении контрольных мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2025

Стоимость поездок на такси в России выросла более чем на 20%
23 апреля 2025

Семейная пара аистов из Себежского района получила имена
23 апреля 2025

Псковский музей принял участие во Всероссийской неделе субботников
23 апреля 2025

Российские семьи досрочно получат детские пособия
23 апреля 2025

Родители псковских школьников рассказали, сколько денег тратят на репетиторов
23 апреля 2025

В Госдуму внесут законопроект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду
23 апреля 2025

Мошенники в России начали массово обманывать школьников. Чего они хотят и как защитить ребёнка
23 апреля 2025

День настольного тенниса отмечают в мире

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...