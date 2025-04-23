Бизнес бьёт тревогу: ассоциации выступили против вмешательства в ценообразование продуктов

11:37, 23 апреля 2025, ПАИ

13 отраслевых ассоциаций выступили с просьбой не вводить госрегулирование цен на продукты, пишет «Российская газета» со ссылкой на письмо от ассоциаций председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Согласно содержанию письма, представители производителей продовольствия, потребителей и торговых организаций отмечают усиление административного давления и всплеск законодательной активности, направленный на контроль цен. Одновременно с этим власти не учитывают факторы, которые влияют на колебания цен – это и увеличение затрат на производство и сбыт продукции, которые не зависят от производителей, и повышение спроса на продукты, и улучшение качества питания.

Недостаточный анализ последствий подобных инициатив может привести к введению обязательного ассортимента в торговых сетях, а затем и к установлению планов для производителей по поставкам продукции, как это было в годы СССР. По мнению ассоциаций, это грозит упадком сельского хозяйства и пищевой промышленности, ухудшением качества и безопасности продуктов, а также сужением выбора товаров на прилавках.

Государство уже располагает достаточным арсеналом инструментов для регулирования рынка и поддержки отдельных секторов экономики. Авторы обращения считают, что вместо радикальных изменений и принятия новых законов следует сосредоточиться на повышении эффективности использования существующих механизмов. Так, целевая помощь уязвимым категориям граждан гораздо результативнее, чем установление единых наценок и фиксированных цен на продукцию тысяч отечественных предприятий, уверены представители отраслевых объединений.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается рост цен на овощи. Например, белокочанная свежая капуста подорожала на 4,23 %, картофель – на 4,01 %, свежие огурцы – на 3,08 %, репчатый лук – на 1,55 %, столовая свёкла – на 1,41 %.