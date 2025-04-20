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Экономика

Овощи в Псковской области продолжают дорожать – Псковстат

О самых подорожавших с 7 по 14 апреля овощах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, белокочанная свежая капуста подорожала на 4,23 %, картофель – на 4,01 %, свежие огурцы – на 3,08 %, репчатый лук – на 1,55 %, столовая свёкла – на 1,41 %. Также почти на 1 % подорожала морковь, а цена на свежие помидоры оказалась на границе между снижением и понижением.

Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли, плодовоовощная продукция в прошлом месяце подорожала больше остальных. Например, свёкла подорожала на 7,2 %, а картофель – на 6,9 %.

Напомним, что лимоны в России из-за неурожая в Турции и сложностей с транспортировкой фруктов из Египта могут вырасти в цене сразу на 25 %. Ранее турецкие поставки временно ограничились, потом возобновились, однако из-за сложности цена опта уже сравнялась с рыночной и достигла 180 рублей.

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