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Общество

Стоматологические услуги резко подорожали в России

Средний чек на услуги российских стоматологов в марте 2025 года достиг 9,8 тысячи рублей, что на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

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В первом квартале этого года россияне обращались к стоматологам на 5 % чаще, чем за аналогичный период 2024 года. Также за год на 19 % увеличилась выручка от стоматологических процедур. Самыми популярными услугами стали обезболивание, лечение кариеса, рентген зубов и ортодонтические процедуры.

«Несмотря на высокую базу прошлого года, в начале нынешнего траты россиян на стоматологию продолжили рост», – заявили аналитики «Чек Индекса». Они отметили, что в 2024 году средний чек вырос на 18–20 %, а количество посещений увеличилось на 15–17%. Подобный интерес к платным стоматологическим услугам связан с ростом доходов, желанием получить качественное обслуживание в удобное время и доступом к современным процедурам, считают эксперты.

Цены на лечение растут, так как пациенты чаще выбирают дополнительные услуги, например, эстетическую стоматологию или профилактику, уверены аналитики. Кроме того, клиники повышают стоимость из-за подорожания материалов и других расходов, что влияет на средний чек.

Ранее комитет по здравоохранению Псковской области утвердил перечень дефицитных специальностей – в список также вошла вакансия детского врача-стоматолога. При трудоустройстве в государственные медицинские организации региона или в их структурные подразделения в городах с населением свыше 50 тысяч человек специалистам обеспечат поддержку в размере миллиона рублей.

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Стоматологические услуги резко подорожали в России

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