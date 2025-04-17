Перечень дефицитных специальностей утвердил комитет по здравоохранению Псковской области

20:53, 17 апреля 2025, ПАИ

Перечень дефицитных специальностей утвердил комитет по здравоохранению Псковской области в рамках постановления о новой мере поддержки. Об этом сообщила председатель регионального комитета Марина Гаращенко.

Мера поддержки составит один миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей средним медицинским работникам. Её обеспечат при трудоустройстве в государственные медицинские организации региона или в их структурные подразделения в городах с населением свыше 50 тысяч человек.

Перечень дефицитных специальностей на 2025 год:

Псковская областная клиническая больница: врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач-невролог регионального сосудистого центра, врач-эндокринолог регионального эндокринологического центра;

врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач-невролог регионального сосудистого центра, врач-эндокринолог регионального эндокринологического центра; Псковская станция скорой медицинской помощи: врач скорой медицинской помощи, фельдшер скорой медицинской помощи на посту «Псковский»;

врач скорой медицинской помощи, фельдшер скорой медицинской помощи на посту «Псковский»; Псковская городская поликлиника: участковый врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-кардиолог;

участковый врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-кардиолог; Псковская детская городская поликлиника: участковый врач-педиатр, врач-офтальмолог, детский врач-кардиолог, детский врач-эндокринолог;

участковый врач-педиатр, врач-офтальмолог, детский врач-кардиолог, детский врач-эндокринолог; Псковская детская областная клиническая больница: врач-офтальмолог, детский врач-эндокринолог, врач-оториноларинголог, врач – анестезиолог-реаниматолог;

врач-офтальмолог, детский врач-эндокринолог, врач-оториноларинголог, врач – анестезиолог-реаниматолог; Псковский клинический перинатальный центр: врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач – акушер-гинеколог в Великолукском родильном доме;

врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач – акушер-гинеколог в Великолукском родильном доме; Псковская областная инфекционная клиническая больница: врач-инфекционист, врач – анестезиолог-реаниматолог;

врач-инфекционист, врач – анестезиолог-реаниматолог; Псковская стоматологическая поликлиника: детский врач-стоматолог;

детский врач-стоматолог; Псковский клинический центр психиатрии и наркологии: врач-психиатр;

врач-психиатр; Псковская межрайонная больница: участковый врач-педиатр, участковый врач-терапевт, врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог;

участковый врач-педиатр, участковый врач-терапевт, врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог; станция переливания крови Псковской области: врач-трансфузиолог;

врач-трансфузиолог; хоспис имени святой Марфы-Марии: врач-невролог;

врач-невролог; противотуберкулёзный диспансер Псковской области: врач-фтизиатр.

Для получения выплаты необходимо наличие гражданства РФ, осуществление трудовой деятельности на условиях полного рабочего дня, возраст врачей – до 55 лет, средних медработников – до 50 лет.