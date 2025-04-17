Перечень дефицитных специальностей утвердил комитет по здравоохранению Псковской области
Перечень дефицитных специальностей утвердил комитет по здравоохранению Псковской области в рамках постановления о новой мере поддержки. Об этом сообщила председатель регионального комитета Марина Гаращенко.
Мера поддержки составит один миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей средним медицинским работникам. Её обеспечат при трудоустройстве в государственные медицинские организации региона или в их структурные подразделения в городах с населением свыше 50 тысяч человек.
Перечень дефицитных специальностей на 2025 год:
- Псковская областная клиническая больница: врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач-невролог регионального сосудистого центра, врач-эндокринолог регионального эндокринологического центра;
- Псковская станция скорой медицинской помощи: врач скорой медицинской помощи, фельдшер скорой медицинской помощи на посту «Псковский»;
- Псковская городская поликлиника: участковый врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-кардиолог;
- Псковская детская городская поликлиника: участковый врач-педиатр, врач-офтальмолог, детский врач-кардиолог, детский врач-эндокринолог;
- Псковская детская областная клиническая больница: врач-офтальмолог, детский врач-эндокринолог, врач-оториноларинголог, врач – анестезиолог-реаниматолог;
- Псковский клинический перинатальный центр: врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач – акушер-гинеколог в Великолукском родильном доме;
- Псковская областная инфекционная клиническая больница: врач-инфекционист, врач – анестезиолог-реаниматолог;
- Псковская стоматологическая поликлиника: детский врач-стоматолог;
- Псковский клинический центр психиатрии и наркологии: врач-психиатр;
- Псковская межрайонная больница: участковый врач-педиатр, участковый врач-терапевт, врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог;
- станция переливания крови Псковской области: врач-трансфузиолог;
- хоспис имени святой Марфы-Марии: врач-невролог;
- противотуберкулёзный диспансер Псковской области: врач-фтизиатр.
Для получения выплаты необходимо наличие гражданства РФ, осуществление трудовой деятельности на условиях полного рабочего дня, возраст врачей – до 55 лет, средних медработников – до 50 лет.
Перечень дефицитных специальностей утвердил комитет по здравоохранению Псковской области
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