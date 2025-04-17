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Перечень дефицитных специальностей утвердил комитет по здравоохранению Псковской области

Перечень дефицитных специальностей утвердил комитет по здравоохранению Псковской области в рамках постановления о новой мере поддержки. Об этом сообщила председатель регионального комитета Марина Гаращенко.

Фото: ПАИ

Мера поддержки составит один миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей средним медицинским работникам. Её обеспечат при трудоустройстве в государственные медицинские организации региона или в их структурные подразделения в городах с населением свыше 50 тысяч человек.

Перечень дефицитных специальностей на 2025 год:

  • Псковская областная клиническая больница: врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач-невролог регионального сосудистого центра, врач-эндокринолог регионального эндокринологического центра;
  • Псковская станция скорой медицинской помощи: врач скорой медицинской помощи, фельдшер скорой медицинской помощи на посту «Псковский»;
  • Псковская городская поликлиника: участковый врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-кардиолог;
  • Псковская детская городская поликлиника: участковый врач-педиатр, врач-офтальмолог, детский врач-кардиолог, детский врач-эндокринолог;
  • Псковская детская областная клиническая больница: врач-офтальмолог, детский врач-эндокринолог, врач-оториноларинголог, врач – анестезиолог-реаниматолог;
  • Псковский клинический перинатальный центр: врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач – акушер-гинеколог в Великолукском родильном доме;
  • Псковская областная инфекционная клиническая больница: врач-инфекционист, врач – анестезиолог-реаниматолог;
  • Псковская стоматологическая поликлиника: детский врач-стоматолог;
  • Псковский клинический центр психиатрии и наркологии: врач-психиатр;
  • Псковская межрайонная больница: участковый врач-педиатр, участковый врач-терапевт, врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог;
  • станция переливания крови Псковской области: врач-трансфузиолог;
  • хоспис имени святой Марфы-Марии: врач-невролог;
  • противотуберкулёзный диспансер Псковской области: врач-фтизиатр.

Для получения выплаты необходимо наличие гражданства РФ, осуществление трудовой деятельности на условиях полного рабочего дня, возраст врачей – до 55 лет, средних медработников – до 50 лет.

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