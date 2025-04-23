21-летняя жительница Острова пропала без вести
21-летняя жительница Острова Екатерина Ренева пропала без вести, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение островички неизвестно с 1 апреля.
Среди особых примет – татуировка на левой руке от локтя до кисти. Рост девушки – 150 см, волосы тёмные до плеч, глаза серо-синие. Была одета в чёрную кофту с капюшоном, синие джинсы и зелёные тапки.
Информацию о девушке можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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