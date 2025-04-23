Фугасная авиабомба обнаружена в Новосокольническом районе
В Новосокольническом районе обнаружена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Бомба ФАБ-50 найдена в поле недалеко от деревни Недомерки.
Специалисты уничтожат боеприпас на месте.
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