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Происшествия

Фугасная авиабомба обнаружена в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе обнаружена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Бомба ФАБ-50 найдена в поле недалеко от деревни Недомерки.

Специалисты уничтожат боеприпас на месте.

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