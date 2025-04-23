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Общество

Более 550 волонтёров помогают жителям Псковской области голосовать за объекты благоустройства

Более 550 волонтёров помогают жителям Псковской области голосовать за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев на брифинге в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 23 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Волонтёры оказывают информационную поддержку и помогают жителям принять участие в голосовании за территории для благоустройства, которое проходит с 21 апреля по 12 июня.

В каждом муниципалитете волонтёры размещают информационные листовки с перечнем территорий и консультируют жителей о способах участия. Они работают в самых людных местах населённых пунктов.

Дмитрий Яковлев обратил внимание на особую экипировку волонтёров, согласованную с брендбуком проекта. Если человек одет в такую форму, значит, он специально обучен и готов помочь.

  • ​Более 550 волонтёров помогают жителям Псковской области голосовать за объекты благоустройства
    Фото: ПАИ
  • ​Более 550 волонтёров помогают жителям Псковской области голосовать за объекты благоустройства
    Фото: ПАИ
  • ​Более 550 волонтёров помогают жителям Псковской области голосовать за объекты благоустройства
    Фото: ПАИ
  • ​Более 550 волонтёров помогают жителям Псковской области голосовать за объекты благоустройства
    Фото: ПАИ

По опыту прошлых лет волонтёры собирают около половины всех голосов. Лидером по активности голосования среди муниципалитетов стал Невельский район, где волонтёры за два дня собрали более 500 голосов. Кроме того, волонтёры могут выехать на предприятия и организации, чтобы сотрудники могли удобно проголосовать, для этого нужно обратиться в Ресурсный центр добровольчества или региональный Дом молодёжи.

Голосование проводится на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе» и с помощью волонтёров в общественных местах. Участвовать могут все жители Псковской области от 14 лет.

Напомним, что около шести тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за объекты благоустройства по нацпроекту. Подробнее читайте здесь.

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