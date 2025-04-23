Около шести тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за объекты благоустройства по нацпроекту

13:47, 23 апреля 2025, ПАИ

Около шести тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за территории благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Голосование началось с 21 апреля и продлится по 12 июня. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на брифинге в Доме молодёжи сегодня, 23 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году во всероссийском онлайн-голосовании граждан за объекты благоустройства представлено на выбор 108 общественных территорий из всех муниципалитетов Псковской области (в прошлом году было 79 объектов).

«Переоценить благоустройство невозможно, потому что это действительно народный проект. Граждане видят результат, он каждый день окружает их. Это, наверное, самый востребованный национальный проект. Когда президент говорил о продолжении национальных проектов, то об этом он заявил в первую очередь, потому что все жители с радостью пользуются инфраструктурой, которая создаётся», – отметила врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

От каждого муниципалитета представлено не менее двух территорий, от Пскова – 15 объектов. По итогам голосования выберут 30 территорий для благоустройства. При экономии средств возможно благоустройство дополнительных площадок, набравших высокие баллы, как это было в прошлом году со сквером в селе Серёдка.

Среди долгожданных объектов – сквер возле гостиницы «Рижская», победитель всероссийского голосования 2023 года, благоустройство которого начнётся в 2025 году.

Виталий Рахманов напомнил, что голосование проходит тремя способами: на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через волонтёров в общественных местах и в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Уже за первые два дня проголосовали около шести тысяч человек. Лидерами по активности стали Невельский муниципальный округ, Псков, Великие Луки, Псковский и Пыталовский муниципальные округа, при этом Невельский округ обогнал Псков по количеству голосов.

Участвовать в голосовании могут жители региона от 14 лет, зарегистрированные на его территории.

В планах – обновление пешеходных дорожек, озеленение, установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, освещения и детских площадок – самые востребованные и популярные виды работ.

Проект направлен на создание комфортной городской среды, где жители смогут отдыхать и проводить время с семьёй и друзьями, а также на развитие муниципалитетов региона через вовлечение граждан в принятие решений по благоустройству.

«Хочется всех призвать к голосованию. Мы помогаем делать наши города и населённые пункты комфортнее для проживания жителей», – заключила Ксения Григорьева.