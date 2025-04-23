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Общество

Дмитрий Яковлев: Псковская область – один из немногих регионов, которые могут похвастаться четырёхэтажным Домом молодёжи

О работе и функционировании Дома молодёжи в Пскове рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

«Дом молодёжи – это реальное, уникальное пространство, которое удалось построить в нашей области. Не многие регионы в стране могут похвастаться четырёхэтажным Домом молодёжи, Псковская область – может», – отметил гость программы. Он подчеркнул, что в Доме молодёжи регулярно проходят круглые столы, открытые лекции, дискуссии и культурные мероприятия. Молодёжь может не только стать зрителями, но и организовать собственные события.

На базе Дома молодёжи работают студия звукозаписи и студия подкастов. «Это место, где можно не только учиться, но и создавать», – отметил Дмитрий Яковлев.

Проект удался, подчеркнул он. «Пространства наполнены не только содержанием, но и смыслом. Дом молодёжи стал по-настоящему своим для псковской молодёжи», – заключил Дмитрий Яковлев.

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