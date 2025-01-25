Региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове
Региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове в субботу, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
На мероприятии присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор Ольга Тимофеева и другие.
Напомним, что средства области на создание пространства выделили по федеральной программе «Регион для молодых».
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