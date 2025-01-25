Региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове

13:27, 25 января 2025, ПАИ

Региональный Дом молодёжи торжественно открыли в Пскове в субботу, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



















На мероприятии присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор Ольга Тимофеева и другие.

Напомним, что средства области на создание пространства выделили по федеральной программе «Регион для молодых».