Вопросы охраны труда обсудят на круглом столе в Пскове

18:08, 23 апреля 2025, ПАИ

Круглый стол по теме обеспечения безопасных условий труда пройдёт в псковском кадровом центре «Работа России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопросы охраны труда обсудят руководители профильных комитетов, общественных, надзорных организаций региона и работодатели. Также будет заслушан доклад руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области. Собравшиеся выявят наиболее проблемные темы в этой отрасли, рассмотрят вопросы расследования несчастных случаев на производстве и вынесут на обсуждение темы, связанные с финансовым обеспечением мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Расходы на защиту каждого работника от вредных производственных факторов в регионе за последние два года увеличились на 20 %. На конец 2023 года на работах с неблагоприятными условиями труда были заняты порядка 16 тысяч человек.

В организациях обрабатывающих производств наблюдается наибольшее количество работающих под воздействием вредных и опасных факторов – 41 %. Наименьшее количество трудилось в организациях информации и связи. Это 0,1 %.

В круглом столе также могут принять участие работодатели Псковской области в режиме ВКС. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке, размещённой в новости о мероприятии на сайте правительства региона. Зарегистрироваться необходимо до 24 апреля.