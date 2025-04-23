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Общество

Митрополит Матфей встретился с православной молодёжью на площадке центра «Трилучье»

Митрополит Псковский и Порховский Матфей пообщался с православной молодёжью Пскова. Встреча прошла на территории молодёжного центра Псковской епархии «Трилучье», сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епрахия

Участники встречи во главе с руководителем отдела по делам молодёжи Псковской епархии иереем Тигрием Агаджаняном поздравили митрополита Матфея с праздником Светлого Христова Воскресения и исполнили пасхальные песнопения. Также воспитанники центра преподнесли в дар владыке расписанное пасхальное яйцо.

В рамках мероприятие состоялось праздничное чаепитие.

Напомним, новое помещение молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье» открылось в Пскове 4 декабря прошлого года. В этих стенах молодёжь может общаться между собой и приобщаться к традициям православной веры.

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