Автобус с детьми из «Артека» попал в ДТП

23:25, 23 апреля 2025, ПАИ

В Севастополе восемь детей получили травмы после массового ДТП с автобусом из «Артека», сообщается в телеграм-канале пресс-службы полиции города.

«В результате аварии в больницу было доставлено восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса Scania, которому было 53 года, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который затем врезался в BMW.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с автобусом. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Согласно последним данным, дети находятся в стабильном состоянии, их выпишут из больницы утром 24 апреля. По информации СМИ, дети получили лёгкие травмы.