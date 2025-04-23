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Общество

Автобус с детьми из «Артека» попал в ДТП

В Севастополе восемь детей получили травмы после массового ДТП с автобусом из «Артека», сообщается в телеграм-канале пресс-службы полиции города.

«В результате аварии в больницу было доставлено восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса Scania, которому было 53 года, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который затем врезался в BMW.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с автобусом. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Согласно последним данным, дети находятся в стабильном состоянии, их выпишут из больницы утром 24 апреля. По информации СМИ, дети получили лёгкие травмы.

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