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Общество

Около 730 дебиторских задолженностей перед «Газпромом» зафиксировали в Псковской области

Около 730 дебиторских задолженностей перед «Газпромом» зафиксировали в Псковской области, сообщил руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющий организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов во время 44-й сессии областного Собрания депутатов сегодня, 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди них, отметил спикер, 705 – ТСО. «ТСО наращивает Остров – порядка 130, Дно – порядка 60, порядка 30 – Дедовичи. Дедовичи вообще не понимаю, вроде с Игорем Николаевичем проводим совещания, а такое впечатление что газ – это моё достояние, я могу пользоваться и не платить. Это реальная головная боль, которую мы пытаемся на совещаниях стимулировать, но воз и ныне там», – сказал Антон Дымов.

В этом году стоит задача охватить догазификацией 3 216 домовладений. При этом, по словам Антона Дымова, возникают трудности: у некоторых отсутствуют финансовые средства или возможности, а часть жителей уехала. «Сейчас идёт серьёзная работа по взаимодействию с людьми, разъяснительные мероприятия. Задачи, которые на сегодня есть, мы выполняем», – сказал он.

Антон Дымов напомнил, что стоимость подключения газа к дому может варьироваться. «Есть подключения до домовладений 30, 50, 70 тысяч рублей. А у некоторых, где дом с одной стороны, а котельная с другой, доходит до 150, 300 тысяч рублей. Здесь вопрос не от того, что мы так хотим, а определённое стечение обстоятельств. Есть дома рядом с забором, а есть в створе с учётом подземной прокладки – она на сегодняшний день более дорогая, чем надземная. Это выбирает сам заявитель. Сказать, что это 150–200 тысяч рублей – это очень тяжело. Это цифра, которая гуляет в зависимости от конкретного домовладения», – подчеркнул Антон Дымов.

«Когда формировались программы, все думали, что это бесплатное подведение. Всё так, но система отопления – это разводка радиаторов, трубы, вентили и всё остальное. Когда вы встречаетесь с избирателями, эту информацию нужно до них доносить. Они думают, что всё, газ пришёл и можно жить спокойно. Это не так», – резюмировал руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющий организации АО «Газпром газораспределение Псков».

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