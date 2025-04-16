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Политика

Изменения произошли в составе двух комитетов Псковского областного Собрания

Андрей Михайлов избран заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Решение было принято тайным голосованием на 44-й сессии Псковского областного Собрания. Занимать эту должность депутат будет без отрыва от основного места работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Ранее Андрей Михайлов подал заявление, в котором выразил желание работать в комитете по бюджету, финансам и налоговой политике. Прежде он входил в состав комитета по экономической политике, аграрно-промышленному комплексу, экологии и природопользованию.

Согласно регламенту Собрания численный состав каждого комитета (не менее шести депутатов) также определяется коллегиальным решением, принимаемым на сессии большинством голосов от числа избранных депутатов.

Напомним, должность заместителя председателя бюджетного комитета была вакантной после досрочного сложения депутатских полномочий Виктором Иващенко.

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