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Политика

Виктор Иващенко решил уйти из Псковского областного Собрания

Депутат Псковского областного Собрания от избирательного округа № 13 (Невельский, Пустошкинский и Себежский округа) Виктор Иващенко принял решение досрочно сложить полномочия, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Виктор Иващенко. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заявление коллеги рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова сегодня, 26 марта.

Вопрос о сложении депутатских полномочий вынесен на завтрашнюю сессию. Депутаты примут соответствующее постановление. Депутатский мандат останется вакантным до проведения выборов в сентябре этого года.

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