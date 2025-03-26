Виктор Иващенко решил уйти из Псковского областного Собрания

15:31, 26 марта 2025, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания от избирательного округа № 13 (Невельский, Пустошкинский и Себежский округа) Виктор Иващенко принял решение досрочно сложить полномочия, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Заявление коллеги рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова сегодня, 26 марта.

Вопрос о сложении депутатских полномочий вынесен на завтрашнюю сессию. Депутаты примут соответствующее постановление. Депутатский мандат останется вакантным до проведения выборов в сентябре этого года.