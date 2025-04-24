Сенатор Наталья Мельникова рассказала о своей деятельности на сессии Собрания

13:29, 24 апреля 2025, ПАИ

Первый отчётный доклад на посту сенатора РФ представила Наталья Мельникова Псковскому областному Собранию, сообщили ПАИ в пресс-службе парламента.

Сенатор рассказала о законодательной деятельности в Совете Федерации, участии в осуществлении парламентского контроля и парламентских слушаниях. Отдельный раздел отчёта посвящён работе с гражданами – с середины октября по конец прошлого года к сенатору обратился 31 человек. Наибольшее количество обращений поступило от родственников участников СВО. Обращения по другим вопросам касались выделения жилья, предоставления и оформления земельных участков, образования, здравоохранения, оформления инвалидности, социальных выплат, получения статуса «Ветеран боевых действий».

Отчёт о деятельности сенатора за 2024 год опубликован на сайте Псковского областного Собрания депутатов.