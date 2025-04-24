Сотрудники аэропорта в Пскове провели экскурсию для воспитанников красногородской «Агрошколы»

14:06, 24 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники аэропорта в Пскове провели экскурсию для воспитанников Красногородской школы-интерната «Агрошкола», сообщается в телеграм-канале «Аэропорт Псков».

Ребята увидели, как готовятся самолеты к взлету, узнали, как работают службы аэропорта и как происходит регистрация пассажиров.

«А главное – они почувствовали, что у них есть крылья! Крылья мечты, которые ведут к новым открытиям, к новым знаниям и новым возможностям», – отметили в благотворительном фонде Impact, при поддержке которого прошла экскурсия.