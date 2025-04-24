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Общество

Как создали песню «Солдат Победы» для мужского хора ветеранов, рассказала руководитель коллектива

Песня «Солдат Победы» для великолукского мужского хора ветеранов была написана специально к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её создали поэт Игорь Чучалов и композитор Виктор Мосенков, рассказала руководитель коллектива Татьяна Случаева в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Татьяна Случаева. Скриншот телеканала «Первый Псковский»

По её словам, авторы не знали друг друга лично. «Но слова нашли музыку, а музыка нашла нас, исполнителей», – отметила Татьяна Случаева.

В основе композиции – текст песни Игоря Чучалова. Поэт показал произведение руководителю великолукского хора ветеранов, и с февраля участники коллектива начали его изучать.

Коллектив хора даже ввёл небольшое уточнение в текст. В первоначальном варианте были слова «героев павших имена», их решили заменить с согласования поэта, так как слова и музыка не совсем совпадали.

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