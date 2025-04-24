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Общество

Себежская деревня Глубочица присоединится к акции «Сад Памяти»

25 апреля в 12:00 в деревне Глубочица у памятника Марии Натунич местные жители посадят деревья для «Сада Памяти». Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото газеты «Призыв»

Мероприятие организуют ТОС «Глубочица», Клуб полковников, администрация поселения «Себежское» и Себежская средняя школа.

Фото газеты «Призыв»

У памятника открыта выставка техники времен Великой Отечественной войны и СССР. Будет работать фотозона.

Акция «Сад Памяти» стартовала по всей стране 18 марта и продлится до 22 июня. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экология». Принять в ней участие может любой желающий. Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области в рамках акции высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.

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