Себежская деревня Глубочица присоединится к акции «Сад Памяти»

15:44, 24 апреля 2025, ПАИ

25 апреля в 12:00 в деревне Глубочица у памятника Марии Натунич местные жители посадят деревья для «Сада Памяти». Об этом пишет районная газета «Призыв».

Мероприятие организуют ТОС «Глубочица», Клуб полковников, администрация поселения «Себежское» и Себежская средняя школа.

У памятника открыта выставка техники времен Великой Отечественной войны и СССР. Будет работать фотозона.

Акция «Сад Памяти» стартовала по всей стране 18 марта и продлится до 22 июня. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экология». Принять в ней участие может любой желающий. Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области в рамках акции высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.