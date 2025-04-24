Какие трудности возникли при подготовке песни «Солдат Победы», рассказала руководитель великолукского хора ветеранов

17:01, 24 апреля 2025, ПАИ

Какие трудности возникли при подготовке песни «Солдат Победы», созданной специально к 80-летию Победы, рассказала руководитель великолукского хора ветеранов Татьяна Случаева в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

По словам руководителя хора, небольшие трудности были в самом начале, так как ритмически текст очень сложный и нужно приложить усилия, чтобы произносить его синхронно, тон в тон. Вместе с этим композиция начинается с низких тональностей. Это требует определённого голосового диапазона у вокалистов.

Репетиции хора длились долго, полноценно они начались с февраля. «Март – активные репетиции. Получилось всё, к счастью», – подчеркнула Татьяна Случаева.

Ранее руководитель коллектива рассказала, как создали песню «Солдат Победы» для мужского хора ветеранов.