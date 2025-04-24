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Экономика

В мире усложняется экономическая обстановка – Владимир Путин

В мире усложняется экономическая обстановка, а финансовые и товарные скидки испытывают существенные колебания. Об этом в рамках совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Фото: ПАИ

Постоянный анализ нынешней ситуации в экономике особенно важен, а особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, отметил глава государства. «Сегодня финансовые и товарные рынки испытывают серьёзные колебания в связи с обострением в глобальной конкурентной борьбе», – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский бизнес рассказал о своих ожиданиях от возможной отмены санкций. Так, 54 % опрошенных компаний уверены, что снятие ограничений пойдёт на пользу, а 19 % негативно отнеслись к подобной перспективе.

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