В России снизились темпы строительства – Владимир Путин

17:09, 24 апреля 2025, ПАИ

Отечественные застройщики стали реже запускать новые проекты, сказал президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам сегодня, 24 апреля.

Этот факт требует особого внимания со стороны властей, так как темпы стройки напрямую влияют на доступность жилья для россиян, а также отражаются на загрузке смежных отраслей – например на выпуске бытовой техники и мебели или на производстве строительных материалов, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что наиболее сложная ситуация зафиксирована в жилищном инфраструктурном строительстве: «Это показывает мониторинг повышения отдельной стороны экономики и финансового сектора со стороны правительственной подкомиссии».

На сегодняшний день Правительство РФ уже приняло ряд решений по устранению проблемы, напомнил Владимир Путин. Кроме того, президент опросил всех участников совещания на предмет того, как они выполняют работу по устранению проблемы и какие дополнительные шаги для этого необходимы.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Жильё», который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Псковская область получит более 160 миллионов рублей дополнительного финансирования для комплексного развития территорий. Это поможет не только построить новые инфраструктурные объекты, но и позволит увеличить объёмы жилищного строительства.