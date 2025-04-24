Фестиваль «Детвора Победы» прошёл в Порхове

20:59, 24 апреля 2025, ПАИ

Муниципальный фестиваль «Детвора Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл на сцене Дома культуры в Порхове сегодня, 24 апреля. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

В мероприятии приняли участие воспитанники дошкольных учреждений района

Фестиваль «Детвора Победы» состоялся в рамках ежегодного конкурса «Золотой ключик». Название его складывается из трёх слов: «Детство. Творчество. Радость».

В этот год организаторы решили посвятить его памяти тех, кто отдал свои жизни за наше будущее.

«Каждый раз музыкальные руководители, воспитатели и дети стремятся удивить зрителей и гостей. В этот раз им это особенно удалось! Нельзя оставаться равнодушными, когда со сцены маленькие дети проникновенно читают стихи и поют песни о войне, танцуют не только ножками, но и душой. Номера были разнообразные: «солдаты» пели в прифронтовом лесу, танцевали с подругами прощальный танец и венский вальс, «сгорали» в пламени войны, прорастая красными маками на бескрайних полях. Выступления юных артистов оставили незабываемые впечатления в сердце каждого присутствующего», – пишет газета.

По итогам фестиваля все участники получили грамоты и памятные подарки от организатора – управления образования, физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал сюрприз на мероприятии «Знамя Победы» в Идрице 29–30 апреля.