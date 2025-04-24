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Михаил Ведерников пообещал сюрприз на мероприятии «Знамя Победы» в Идрице

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал сюрприз на мероприятии «Знамя Победы» в Идрице 29-30 апреля. Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде», издателем которой в регионе является государственный медиахолдинг Псковской области.

Макет Рейхстага. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы установили мемориал «Знамя Победы», это народный памятник, потому что был народный сбор. Большую поддержку нам оказало Российское военно-историческое общество. Мы выиграли президентский грант – у нас есть большой макет Рейхстага со Знаменем Победы, но пока он расположен под открытым небом. Мы делаем большой вандалозащищённый павильон. На мероприятие «Знамя Победы» приедут наши коллеги из Республики Беларусь, будет выставка трофейной техники, захваченной нашими бойцами в ходе специальной военной операции. Будет ещё один сюрприз, но я пока не буду его анонсировать», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также добавил, что праздник получится запоминающимся.

О программе мероприятий к Дню Знамени Победы можно прочитать здесь.

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Михаил Ведерников пообещал сюрприз на мероприятии «Знамя Победы» в Идрице

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