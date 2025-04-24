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Общество

Псковская область присоединится к Всероссийскому субботнику

Псковская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдёт 26 апреля. В муниципалитетах субботники объединят с экологическими акциями и образовательными мероприятиями. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: организаторы / телеграм-канал Михаил Ведерников

Жители, коллективы учреждений и организаций очистят общественные пространства от мусора и листвы, посадят деревья и кустарники, обновят элементы благоустройства.

«Всероссийский субботник – это важная инициатива, которая проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и позволяет нам вместе благоустраивать населённые пункты, проявлять заботу об окружающей среде», – сказал губернатор, пригласив всех неравнодушных жителей принять участие и внести свой личный вклад в благоустройство населённых пунктов.

О месте и времени проведения субботников можно узнать на официальных сайтах и в пабликах органов местного самоуправления, а также на сайте комитета по строительству и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.

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