Псковская область присоединится к Всероссийскому субботнику

21:38, 24 апреля 2025, ПАИ

Псковская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдёт 26 апреля. В муниципалитетах субботники объединят с экологическими акциями и образовательными мероприятиями. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Жители, коллективы учреждений и организаций очистят общественные пространства от мусора и листвы, посадят деревья и кустарники, обновят элементы благоустройства.

«Всероссийский субботник – это важная инициатива, которая проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и позволяет нам вместе благоустраивать населённые пункты, проявлять заботу об окружающей среде», – сказал губернатор, пригласив всех неравнодушных жителей принять участие и внести свой личный вклад в благоустройство населённых пунктов.

О месте и времени проведения субботников можно узнать на официальных сайтах и в пабликах органов местного самоуправления, а также на сайте комитета по строительству и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.