Более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области

23:00, 21 апреля 2025, ПАИ

В V Всероссийском онлайн-голосовании граждан за объекты благоустройства представлено на выбор 108 общественных территорий Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Пскове претендуют на благоустройство по федеральной программе 15 объектов, среди них – сквер на перекрёстке улицы Вокзальной и Крестовского шоссе, парк имени Карбышева, сквер на Гремячей горе, общественная территория напротив ресторана «Калейдоскоп», общественная территория у дома № 54 на улице Яна Райниса, парк «Берёзки» вблизи дома № 11 на Зональном шоссе, сквер вдоль улицы Застенной у дома № 14 на улице Труда, сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона и другие объекты.

Псковичи посредством голосования выберут три общественных пространства, которые впоследствии будут благоустроены.

В Великих Луках на преображение претендуют следующие территории: сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина», сквер у дома № 1 на площади Калинина, общественная территория на пересечении проспектов Гагарина и Глинки, а также общественная территория между домом № 4 на улице Радищева и корпусом 1 дома № 22 на улице Матвея Кузьмина. Из предложенного списка великолучане выберут два объекта.

Голосование будет проходить с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроено 37 общественных территорий.

Всего за шесть лет действия проекта в регионе осуществлено благоустройство порядка 290 общественных территорий и около 220 дворовых территорий. На эти цели было выделено свыше 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, на благоустройство восьми пространств выделено более 500 миллионов рублей в рамках поддержки проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

В результате проведения мероприятий по благоустройству территорий по нацпроекту города Псковской области показывают стабильный прирост индекса качества городской среды. Среднеобластной показатель в 2024 году достиг 214 баллов, прирост с 2019 года составляет 27 %.